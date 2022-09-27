Пальцем Владим ир Адуев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальцем Владим ир Адуев

Пальцем Владим ир Адуев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пальцем Владим ир Адуев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Перновский уезд, Алтремской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.