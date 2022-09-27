Трофимов Алексей Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Алексей Троф.

Трофимов Алексей Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трофимов Алексей Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Раевской, д. Ямшиха

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.