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Вайнер Александр Март.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вайнер Александр Март.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Вейсенштейнский уезд, Немкольской

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