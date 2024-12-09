Гришкин Петр Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришкин Петр Вас.

Гришкин Петр Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гришкин Петр Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Начен., с. Хлыст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.