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Кривоногов Онисим Соломонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кривоногов Онисим Соломонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Падерин., с. Барашково

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