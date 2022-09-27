Макарен Ефим Филипп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарен Ефим Филипп.

Макарен Ефим Филипп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макарен Ефим Филипп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Яска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.