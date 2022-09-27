Бумаженко Сид. Роман. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБумаженко Сид. Роман.

Бумаженко Сид. Роман.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бумаженко Сид. Роман.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Городокский уезд, Владимировской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.