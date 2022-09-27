Стручков Сем. Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтручков Сем. Герас.

Стручков Сем. Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стручков Сем. Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Керенский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.