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Лукин Александр Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукин Александр Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, д. Киби-Повол.

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