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Мустафа Оглу Сейт Аблиевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мустафа Оглу Сейт Аблиевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, с. Эфенди-Кой

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