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Шершенев Конст. Мирон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шершенев Конст. Мирон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Сол. Займищенской

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