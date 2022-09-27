Снейба Яков Якубов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСнейба Яков Якубов

Снейба Яков Якубов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Снейба Яков Якубов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Гробинский уезд, Перкуненск., д. Ямвень

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close