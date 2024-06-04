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Мохов Егор Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мохов Егор Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Гнездовской, д. подол

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
23.04.1877 ст.
После 1940
Подолово, Калининский муниципальный район, Тверская область
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