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Кругликов Федор Сысоев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кругликов Федор Сысоев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Путивльский уезд, с. Крупец.

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