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Суржера Иде Лейб Ицко Хунов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Суржера Иде Лейб Ицко Хунов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Киевское генерал-губернаторство, Волынская губерния, Дубенский уезд, гор. Дубно

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