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Артемихин Ант. Викул.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артемихин Ант. Викул.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Афанасьев., д. Илашев

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