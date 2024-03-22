Бодулин Павел Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодулин Павел Григ.

Бодулин Павел Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бодулин Павел Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Грязнинск., с. Ерлуково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close