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Агаснев Мелик Гавендович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агаснев Мелик Гавендович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Нухинский уезд, Куладжурское

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