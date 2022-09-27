Берсенев Никол. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерсенев Никол. Дан.

Берсенев Никол. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Берсенев Никол. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Легостаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close