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Кожевников Владим. Осипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кожевников Владим. Осипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Зуевской

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