Исаев Александр Родион. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Александр Родион.

Исаев Александр Родион.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исаев Александр Родион.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Масогутовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.