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Щербинин Андр. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щербинин Андр. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Юсвенской

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