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Турбин Федор Фомич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Турбин Федор Фомич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ниж. Каргатск.

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