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Палховский Ром. Стан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Палховский Ром. Стан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Пинский уезд, д. Телебенской.

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