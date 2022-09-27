Гуляев Никиф. Конст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляев Никиф. Конст.

Гуляев Никиф. Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуляев Никиф. Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, с. Б.-Коланы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.