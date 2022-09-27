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Шумилин Ефим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шумилин Ефим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, с. Б. Хуторов

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1887
04.07.1945
Большие Хутора, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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