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Антонов Дм. Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антонов Дм. Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байкинская в. д. Андрилова

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