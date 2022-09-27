Полоз Иван Иванов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолоз Иван Иванов.

Полоз Иван Иванов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полоз Иван Иванов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, с. Сорочинцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.