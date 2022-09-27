Андросев Егорь Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросев Егорь Серг.

Андросев Егорь Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андросев Егорь Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, с. Дедовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.