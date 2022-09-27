Сапрыкин Ксенофонт Поликарпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкин Ксенофонт Поликарпов

Сапрыкин Ксенофонт Поликарпов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сапрыкин Ксенофонт Поликарпов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Землянский уезд, Краснодолинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.