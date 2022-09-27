Погорелов Игн. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогорелов Игн. Ант.

Погорелов Игн. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Погорелов Игн. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, с. Красногоровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.