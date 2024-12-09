Тобаков Яков Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТобаков Яков Ив.

Тобаков Яков Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тобаков Яков Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Смальковск., д. Исаквы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.