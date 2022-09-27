Кузин Тимофей Борис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузин Тимофей Борис.

Кузин Тимофей Борис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузин Тимофей Борис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Алексинский уезд, Артемьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.