Антипик Матв. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипик Матв. Вас.

Антипик Матв. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антипик Матв. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Тевризской, с. Петелица

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.