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Иванов Петр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Петр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Любимский уезд, мещ. г. Любимова

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