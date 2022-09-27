Коржев Евстаф. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржев Евстаф. Григ.

Коржев Евстаф. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коржев Евстаф. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Милевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.