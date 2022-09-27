Анцуто Иван Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнцуто Иван Денисович

Анцуто Иван Денисович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Анцуто Иван Денисович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, Покровская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.