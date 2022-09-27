Ищенко Стеф. Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИщенко Стеф. Серг.

Ищенко Стеф. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ищенко Стеф. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Куликовск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.