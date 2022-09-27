Кожанов Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожанов Федор Степанович

Кожанов Федор Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кожанов Федор Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Романовский

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.