Шадский Афанасий Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадский Афанасий Яков.

Шадский Афанасий Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шадский Афанасий Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Чернский уезд, Чернской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.