Дагнюков Ефим Анд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДагнюков Ефим Анд.

Дагнюков Ефим Анд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дагнюков Ефим Анд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Шуриновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.