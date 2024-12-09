Филимонов Иван Трофимов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимонов Иван Трофимов.

Филимонов Иван Трофимов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филимонов Иван Трофимов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, Покровск. Д. Павловки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.