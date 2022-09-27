Круковский Оксен Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруковский Оксен Ив.

Круковский Оксен Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Круковский Оксен Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Оршанский уезд, Мошковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.