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Хакимов Ахмача Хакимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хакимов Ахмача Хакимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Буинский уезд, Шемурш., с. Трех-Болт.

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