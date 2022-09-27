Мельник Арсений Роман. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельник Арсений Роман.

Мельник Арсений Роман.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельник Арсений Роман.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.