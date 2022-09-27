Аносов Сем. Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАносов Сем. Ник.

Аносов Сем. Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аносов Сем. Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Кузнецкий уезд, Косьминской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.