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Барминов Матв. Клим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Барминов Матв. Клим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд, Мухинской

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