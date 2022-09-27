Богданов Гавр. Варфол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Гавр. Варфол.

Богданов Гавр. Варфол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богданов Гавр. Варфол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Пожинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.