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Дедюк Конст. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дедюк Конст. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Вад Рашк., с. Софии.

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