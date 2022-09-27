Ушаков Федор Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшаков Федор Никиф.

Ушаков Федор Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ушаков Федор Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Шарканской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.